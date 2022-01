Zelfs geen animo voor gratis lunch; laatste buurtvereniging in Zonderwijk legt loodje

VELDHOVEN - De laatste buurtvereniging in Zonderwijk, De Arck, legt het loodje. Er is geen animo meer voor de activiteiten. Johan Couwenberg, die de afgelopen 22 jaar voorzitter was, is teleurgesteld. ,,Mensen geven een andere invulling aan hun vrije tijd.’’

De Arck zag op 2 mei 1983 het licht, vorige maand viel tijdens de laatste bestuursvergadering het doek.

Vlak voor kerst kregen de leden van de buurtvereniging nog een kerstattentie. Het was het laatste wapenfeit. Tine van der Werf-Tange was vanaf de start lid van de buurtvereniging. ,,Het was heel leuk toen. We kenden elkaar allemaal heel goed. Toen de kinderen uit huis gingen, verdween de behoefte aan de activiteiten van de buurtvereniging. Ik ben wel altijd lid gebleven om het bestuur financieel te steunen.’’

In betere tijden telde Zonderwijk een handvol buurtverenigingen. Een voor een stopten die ermee. Nu is ook voor de laatste het doek gevallen. De club telde vijf bestuursleden, maar al jaren stond er een vacature open voor het vijfde bestuurslid. Van de vier gaven er nu drie aan ermee te stoppen, zegt voorzitter Johan Couwenberg die de laatste 22 jaar de voorzittershamer hanteerde.

Al eerder aan zijden draadje

,,Het doet pijn’’, zegt de man die in 1983 mede de aanzet gaf tot de oprichting van een buurtvereniging. 22 jaar geleden hing het voorbestaan al aan een zijden draadje. ,,Het toenmalige bestuur had geen interesse meer. Ik heb toen nieuwe bestuursleden gezocht en heb het voorzitterschap op me genomen.’’

Van de ruim 60 gezinnen waren er 35 lid. In het verleden werden er jaarlijks ruim tien activiteiten georganiseerd. Dat werden er de laatste jaren steeds minder. ,,Neem de paasactiviteit. Aan het paaseieren zoeken namen steeds minder kinderen deel. Dat hebben we toen uitgebreid met kleinkinderen. Maar ook die werden groter. De laatste jaren verstopten we met de bestuursleden de eieren die we vervolgens zelf weer moesten zoeken. En dat viel niet mee’’, zegt hij met een lach.

Met pijn in het hart

Ook bij andere activiteiten kwamen steeds minder mensen opdagen. Jaren geleden is via een enquête de behoefte onder de leden gepeild. ,,Dan worden nieuwe activiteiten geopperd, maar vervolgens komt men niet. Laatst hielden we een gratis lunch. Zelfs dan komen ze niet meer opdagen. Met pijn in het hart is in het bestuur besloten om de vereniging te ontbinden. Vorige maand vroegen we de leden akkoord te gaan met ontbinding. Ook vroegen we ze wat er met de financiën moest gebeuren. Wij stelden voor dit aan een goed doel te schenken waarvoor 75 procent heeft gekozen.’’

Jonge aanwas

Piet Mijs maakte elf jaar deel uit van het bestuur. Hij zag het draagvlak voor de buurtvereniging gaandeweg minder worden. ,,Het heeft onder meer te maken met leeftijd. Jonge aanwas in de wijk werd wel lid, maar je zag ze nooit bij activiteiten. Nieuwkomers werden bezocht en die werden allemaal lid. Maar de georganiseerde activiteiten spraken ze niet aan. ‘Geen tijd, geen zin’, kregen we te horen als we vroegen waarom ze niet kwamen.’’

Acht jaar geleden leverde een oproep om jongeren in het bestuur te krijgen niets op. Ook de samenstelling van de wijk is volgens de heren debet aan de terugloop van de animo. ,,We zitten in de wijk met de goedkoopste (huur)woningen. Er wonen relatief veel eenoudergezinnen en veel mensen met een niet-westerse achtergrond. Ze werden wel lid, maar je zag ze bijna nooit. En zo holt ons buurtje achteruit.’’

,,Het sociale wordt minder’’, stelt Couwenberg teleurgesteld. ,,Mensen geven een andere invulling aan hun vrije tijd, werken vaak allebei en halen met een tablet en smartphone de wereld naar binnen. Ze regelen alles vanuit hun stoel en hebben niemand meer nodig. Dat vergroot de kans op eenzaamheid. Gelukkig blijven Buurtpreventie De Arck en Groenpilot Arcturus wel actief voortbestaan.’’