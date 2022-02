Zestig jaar carnavalshistorie Veldhoven in veilige handen; SOK geeft archief aan Erfgoedhuis

VELDHOVEN - Een papieren archief over zestig jaar carnaval in Veldhoven; dat is met de overdracht aan de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven veiliggesteld. Joris d’n Opschepper, zijn dochter Prinses Wendy D’n Urste en een aantal leden van Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven (SOK) trotseerden vrijdagavond storm Eunice om het archief over te dragen.

Eerder schonk het SOK al materialen aan Museum ’t Oude Slot, nu was Erfgoedhuis Veldhoven dus aan de beurt om het papieren archief in ontvangst te nemen.

Hoofdstuk carnaval in boek over 100 jaar Veldhoven

Het contact tussen de beide organisaties ontstond toen Tiny Leijten, secretaris van Erfgoedhuis Veldhoven, in contact kwam met Gerard van de Weijer en Anja en Rinus Camps van het SOK om anekdotes te verzamelen voor het hoofdstuk carnaval in het boek over 100 jaar Veldhoven van het Erfgoedhuis. Ze raakten in gesprek over de papieren die al die jaren door het SOK waren bewaard, maar waar de stichting niet zo goed raad meer mee wist.

,,Heel veel verenigingen zijn helaas opgedoekt omdat ze geen zaal of kapel meer hebben of te weinig belangstelling in de vereniging zelf. Er zijn er nu nog een stuk of zes en vroeger waren er wel negentien. We doen dit niet met de archieven van carnavalsverenigingen. Maar dit is de overkoepelende organisatie die altijd een heel goede relatie heeft gehad met de gemeente die destijds het SOK oprichtte. Dit zijn stukken van een periode van ruim zestig jaar die heel bepalend is geweest voor het carnaval in Veldhoven en dat koesteren wij’’, aldus Tiny Leijten.

Handgeschreven opzegbrief

Wethouder Vivianne van Wieren riep op de verhalen over carnaval vooral vast te blijven leggen. In het archief zitten allerlei papieren; naast notulen van vergaderingen ook sponsorbrieven, uitnodigingen en zelfs een handgeschreven opzegbrief van de club van 55. Die stukken zijn er bewust in gelaten nadat het archief werd opgeschoond om een goed beeld te geven van alles wat zich binnen de stichting en rondom het carnaval in zestig jaar afspeelde.

Quote Met dit materiaal komt er misschien nog wel eens een heel boek van Wiel Berden, Erfgoedhuis Veldhoven

,,Het hoofdstuk carnaval in ons boek werd zeer goed gelezen”, aldus Wiel Berden, voorzitter van Erfgoedhuis Veldhoven. ,,Met dit materiaal komt er misschien nog wel eens een heel boek van.’’

Niet altijd gemakkelijk

Leijten: ,,Ondanks dat jullie het als SOK niet altijd gemakkelijk hebben gehad, blijven jullie doorgaan. Het is niet meer hetzelfde carnaval, maar carnaval zal altijd blijven.’’