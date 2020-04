Zijn hart lag bij het kruisboogschieten

OERLE - Na een oneerlijke strijd tegen een vervelende ziekte is Oerlenaar Tiny Vorstenbosch op 11 april overleden. Het lid van gilde Sint Jan Baptist genoot grote bekendheid in de gildewereld door zijn zelf ontworpen en gemaakte kruisbogen.

Hij groeide op in Veldhoven en ging na de Philips Bedrijfsschool voor het Duitse Bayer werken. Er volgden nog diverse bedrijven waar hij steeds met vernieuwende technieken werkte. Hij was nooit te beroerd om te helpen en mee te denken over oplossingen voor problemen van welke aard dan ook. In 1975 sloot hij zich aan bij het gilde St. Jan Baptist in Oerle.

Koning van het gilde

Twee keer schoot Vorstenbosch zich tot koning met het geweer. Later kwam hij in aanraking met het kruisboogschieten. In 1990 startte de Oerlenaar met het zelf ontwerpen en ontwikkelen van kruisbogen. Zijn brede werkervaring in de technische sector en zijn handige handjes kwamen daarbij goed van pas. Op één na, maakte hij de dertig benodigde onderdelen voor een kruisboog allemaal zelf. Elke boog was maatwerk. Zo hield de technicus rekening met de vorm en de lengte van de vingers en de vorm van het gezicht. Als noviteit voorzag hij zijn bogen van een knik die gaandeweg bekendheid ging genieten als het ‘Vorstenbosch verzet’. Deze knik leidt tot een meer ontspannen houding bij de schutter welke de concentratie ten goede komt. ‘Tijdens het schieten mag de schutter zo weinig mogelijk last ondervinden van de boog’, zei hij eerder in een interview over zijn passie. Met zijn vakmanschap bracht hij het kruisboogschieten naar een hoger peil en leerden steeds meer gildebroeders hem kennen.

Naast het maken van kruisbogen hield Vorstenbosch zich ook bezig met het repareren van andere typen kruisbogen. Zelf sleepte hij ook heel wat prijzen en schildjes in de wacht. Zijn zoon Martijn schiet inmiddels ook al heel wat jaren bij het Oerlese gilde.

Fanatiek schutter