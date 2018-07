Zilverbaan in Veldhoven woensdag open

VELDHOVEN - Woensdagmiddag opent wethouder Ad van den Oever officieel de nieuwe weg de Zilverbaan in Veldhoven. Daarmee is het westen van Veldhoven beter bereikbaar.

De Zilverbaan is gereed. De weg van 2,2 kilometer loopt tussen de (verlengde) Heerbaan en de Knegselseweg. Met de oplevering van de Zilverbaan is de westelijke ontsluitingsroute van Veldhoven compleet.

In oktober vorig jaar begon de aanleg van de Zilverbaan. De weg is nodig voor het ontsluiten van nieuwbouwwijk Zilverackers in het westen van Veldhoven. De bouw van een nieuw gedeelte van die wijk, Huysackers, gaat in oktober van start.

Het verkeer dat vanaf woensdag over de Zilverbaan mag rijden, kan nog niet direct doorrijden naar de snelweg in het zuiden. De aansluiting op de A67 staat nog wel op de planning, maar moet wachten op groen licht vanuit Europa.

Vertraging

Het Europese Hof van Justitie moet eerst een uitspraak doen over het zogeheten PAS-programma. Op basis van dit Programma Aanpak Stikstof heeft de gemeente milieubeschermende maatregelen bepaald. Er zijn twijfels of dit programma wel voldoet aan de Europese normen. De vertraging kan oplopen tot vijf jaar.

In de voorjaarsnota schrijft het college van Veldhoven bezig te zijn met een ‘aanvalsplan’ om de vertraging van het project te verminderen. Daarmee zou in eerste instantie de Kempenbaan West – en in het verlengde daarvan de Zilverbaan – alsnog op (korte) termijn met de A67 verbonden kunnen worden. De precieze inhoud van dat plan is onbekend.

Ondertussen is de Zilverbaan dus wel gewoon open voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer kan in het zuiden zijn weg vervolgen via de Schooterweg en vervolgens de Knegselseweg.