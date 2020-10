ZLTO deelt gratis appels uit in Veldhoven en Oirschot: ‘Ik kan niet bijten met mijn tanden’

De uitdeelactie van de land- en tuinbouworganisatie vindt plaats in het kader van de Dutch Food Week, waarin voedsel in de breedste zin des woords centraal staat. Dit jaar is het thema ‘verbinden'. ,,We zijn altijd op zoek naar de verbinding tussen boeren en burgers, een actie als deze past daar wel bij", vindt Jeannette van de Ven uit Oirschot. Als lid van de Brabantse ZLTO-raad ondersteunt ze de lokale afdeling Eersel-Veldhoven met het uitdelen van de ongeveer 400 appels.

Stallen die ruiken

,,In de agrarische sector gaat het vaak over zaken als gewasbescherming of stallen die ruiken, maar het voedsel zelf is en blijft de basis.” Bovendien, voegt ze daar aan toe, ‘zijn er genoeg mensen die de aanbevolen twee stuks groente en twee stuks fruit per dag niet halen'. ,,Daarom zeg ik: alle beetjes helpen, al is het maar één appel.”