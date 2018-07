Zo'n 8000 bomen om in bosgebied Toterfout-Halfmijl in Veldhoven

Behoedzaam manoeuvreert Stef Laskewitz zijn zeswielige Valmet harvester tussen de naaldbomen door. De machinist uit Groesbeek had zijn vakantie er al vóór half juli opzitten. ,,In de periode tussen 15 maart en 15 juli mogen we niet in de bossen werken vanwege het broedseizoen.”

Met de harvester-kop van de machine zaagt hij in één gang een den onder aan de stam door, ontdoet die van zijtakken en zaagt de stam in stukken. Het karwei neemt per boom maar zo’n twintig seconden in beslag.

43 hectare

Het bosgebied dat wordt aangepakt is in totaal 43 hectare groot. In het in vakken verdeelde gebied worden in totaal zo’n achtduizend bomen omgedaan. ,,Het zijn voornamelijk Corsicaanse dennen en Douglassparren. De geur die hier nu hangt, komt van de sparren. De kruinen van de gerooide bomen blijven in het bos liggen. De rest gaat eruit”, legt Laskewitz uit.

Een collega verzamelt de in stukken gezaagde stammen en stapelt die op naast de grotere bospaden. Van daaruit gaan ze op transport naar de houtverwerkende industrie. Het bosgebied Toterfout-Halfmijl is een rijksmonument vanwege de vele grafheuvels die er liggen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) stelt daarom als voorwaarde dat schade aan de bosbodem moet worden voorkomen. Om die reden is de gemeente Veldhoven verplicht het onderhoud in de zomer uit te laten voeren. Omdat de bodem dan op zijn droogst is en de regenkans het kleinst, wordt bodemschade verkleind of voorkomen. Mede daarom worden er machines gebruikt die voorzien zijn van rupsbanden of brede luchtbanden.

Gedragscode

In opdracht van de gemeente worden de werkzaamheden uitgevoerd door Bosbouwbedrijf Van den Broek uit Lienden. Er wordt gewerkt volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna worden ontzien. De aannemer heeft vóór aanvang van de werkzaamheden het gebied gecontroleerd op aanwezigheid van (vogel)nesten, holen en zeldzame planten.