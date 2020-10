Zo'n cadeautje krijg je niet elke dag: schenking van 4,5 ton voor museum in Veldhoven

VELDHOVEN - 't Oude Slot in Veldhoven heeft deze week een schenking ontvangen die een museum niet iedere dag krijgt. Het gaat om een collectie die ruim 450.000 euro waard is en amper in één vrachtwagen past. ,,Hier zijn we echt ontzettend blij mee.”

De schenking van cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers, in de jaren '90 zelf conservator van het Veldhovense museum, omvat een selectie van stukken die 't Oude Slot al langer in bruikleen heeft. Het gaat om de Collectie Maas-Rooijakkers, die onder meer bestaat uit huisraad, werktuigen, volkskunst uit de Meijerij en de Kempen en grafiek uit de 17e tot begin 20e eeuw.

Priester Kees Maas (1918-1992) begon in 164 met het aanleggen van de verzameling en kreeg daarbij vanaf 1975 hulp van Eindhovenaar Rooijakkers.

Link met Veldhoven

De schenking, die deze week officieel is bekrachtigd, is volgens Sonnemans het sluitstuk van een al langer lopend traject. ,,Dit komt niet onverwacht, Gerard en ik zijn samen een hele tijd bezig geweest om een selectie te maken van stukken die het beste bij ons museum passen, die een link met Veldhoven en/of de Kempen hebben.”

De museumdirecteur schat dat met de schenking zo'n 40 procent van de totale collectie in handen van 't Oude Slot is gekomen, de rest gaat terug naar Rooijakkers zelf. Het verwerven van de collectie past in de nieuwe koers die het museum sinds een jaar of twee vaart.

,,De collectie was in de loop der jaren wat meer op de achtergrond geraakt, het museum was meer op kunst gericht. We willen die collectie nu meer gaan tonen, naast ons streven om ons nog meer op populaire beeldcultuur en pre-industrieel design te focussen.”

Voorwaarde

De schenking heeft er ook aan bijgedragen dat 't Oude Slot eerder dit jaar is opgenomen in het Nederlands Museumregister. ,,Een van de voorwaarden voor die registratie is dat je als museum een substantieel deel van je collectie in eigendom moet hebben. Met deze schenking voldoen we zeker aan die voorwaarde. Deze collectie draagt samen met onze collectie volksprenten bij aan het fundament voor de toekomst van het museum.”

Amper in één vrachtwagen

De geschonken collectie past volgens Sonnemans ‘amper in één vrachtwagen’. ,,De samenstelling is heel divers. Er zitten ingelijste afbeelden van borduurwerk bij, maar ook stolpen met heiligenbeelden en poffers, om maar eens wat te noemen.”

Bij de selectie van de werken is volgens de directeur wel gekeken naar de relatie met Veldhoven en/of de Kempen. ,,We hoeven natuurlijk niet álle Brabantse poffers te hebben.”

De waarde van ruim 450.000 euro is volgens Sonnemans een taxatie-waarde. ,,Natuurlijk is dat een verzekerde waarde, maar ik denk wel echt dat het een reëel bedrag is, als de collectie op de markt zou komen.”