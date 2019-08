Zolderschatten: Een hemelsblauwe kist die levens redde

,Het is maar een kist, maar wel één met een hoofdletter voor onze familie’’, zegt de in Veldhoven wonende Thea van Berkel-de Bruijn (fotootje). Ze moet een jaar of negen zijn geweest toen ze de hemelsblauwe kist voor het eerst zag. „Net als mijn ouders woonde mijn opa in Haarlem. Zijn beroep was koper- en blikslager. Toen mijn opa gestorven was, werd het huis leeggehaald. Door mijn vader werd een hemelsblauwe kist meegenomen. Wat erin zat, wist hij niet en hij stalde hem tussen zijn spullen in de werkplaats en de kist raakte in de vergetelheid.’’