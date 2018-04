Zonschade te lijf met...zonlicht

Koningsdag Vliegende start Oranje­markt in Citycen­trum Veldhoven

11:37 VELDHOVEN - Het is vrijdag nog ruim voor half acht als in de Citypassage van het Citycentrum zeilen en kleden worden uitgerold. Kinderen en volwassenen lopen met uitpuilende tassen en volle koffers door het winkelcentrum. Het is de voorbode van een vliegende start van de Oranjemarkt op de nieuwe locatie.