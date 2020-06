Zorgboerderij Oerle op eigen benen

Tot voor een jaar of zes maakte de dagbesteding deel uit van het behandelplan van de (ex-)verslaafden. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015 verdween dat. Het gevolg was dat er gaandeweg steeds minder hulpboeren naar de geitenhouderij kwamen. Schippers: ,,We begonnen met vijf per dag gedurende vijf dagen per week. Nu komen er gemiddeld nog zes per week. Ook de begeleiders werden al snel ontslagen. Sinds vier jaar hebben we iemand in vaste dienst die de begeleiding op zich neemt.”