Zorgen in Oerle over bouwplannen bij Schippershof

Niet meer in de regen op het vliegtuig wachten: overkap­ping van looproute Eindhoven Airport bijna klaar

21 oktober EINDHOVEN - Nog heel even wachten, dan hoeven reizigers op Eindhoven Airport niet meer door de stromende regen vanuit de vertrekhal naar het vliegtuig. Met een nat pak je vakantie in het zonnige zuiden beginnen, is dan verleden tijd. Medio november is de overkapping van de looproute klaar.