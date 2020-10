Zorgen over toenemend aantal besmettingen verpleeghuizen

Prins Es regeert nog een jaar over Rommelgat

2 oktober VELDHOVEN - Prins Es d’n Urste (Esther Wouters-Verdaat) regeert nog een jaar over Rommelgat. Dat maakte de Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven (SOK) gisteren bekend. Daarnaast kijkt het bestuur per evenement wat de mogelijkheden zijn. Duidelijk is dat er sowieso evenementen zullen afvallen. Andere kunnen mogelijk in aangepaste vorm worden gehouden.