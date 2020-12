Zorgmedewerker Oktober in Veldhoven viel collega's lastig

Tophonkbal­ler Rick van den Hurk zoekt na vijfde Japanse titel nieuwe uitdaging: ‘Brandend verlangen’

3 december Na vijf Japanse kampioenschappen in zes jaar komt er voor Rick van den Hurk (35) een einde aan zijn succesvolle periode bij Fukuoka SoftBank Hawks. De in Veldhoven opgegroeide honkballer is op zoek naar een nieuwe club. ,,Het was een zegen om onderdeel te zijn van de Hawks-dynastie.”