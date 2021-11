Zuid-Koreaanse chipfabrikant mag ASML-machines niet gebruiken in China

Oversteken­de man zwaarge­wond bij aanrijding in Veldhoven

VELDHOVEN - Een man is in Veldhoven zwaargewond geraakt toen hij maandagavond de Bossebaan over wilde steken. Het slachtoffer werd geschept door een tegemoetkomende auto en kwam op het asfalt terecht. De aangereden man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

