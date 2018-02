Forum040 uit Eindhoven ontsteld door reactie FvD

Jeroen Vullinghs uit Weert, kandidaat 7, heeft Forum040 samen met Bestenaar Marcel van Bussel opgericht. Dat er binnen Forum040 ook ruzie is, ontkent Vullinghs. ,,Er is absoluut geen onenigheid binnen onze partij. Ja, we hebben besloten dat onze kandidaat nummer 3, Joan Versantvoort, niet langer welkom is bij fractievergaderingen. Hij beweert dat Marcel een tiran is. Onzin, Joan ging zelf zijn eigen weg." Vullinghs bevestigt dat nummer 4, Jasmine van Wijgerden, zich terug wil trekken.

Toestanden

Van Bussel zei eerder dat Thierry Baudet 'welwillend aankijkt' tegen Forum040. Donderdag liet Forum voor Democratie aan het ED weten dat dit pertinent onjuist is. ,,We zijn hierdoor verbijsterd", reageert Vullinghs. ,,Maar het laatste wat wij willen, is die partij beschadigen. We willen het contact goed houden, maar dat is moeilijk door al die toestanden daar."

Van Bussel heeft een foto op Facebook gezet van hemzelf, in gesprek met Baudet, en een door Baudet gesigneerd boek: 'Voor mijn vriend Marcel van Bussel, op een vruchtbare samenwerking!' Hoe het komt dat de partij van Baudet nu juridische stappen overweegt tegen Forum040? ,,Ik denk dat die partij van koers is veranderd", zegt Vullinghs. ,,Eerst wilden ze in veel provincies actief worden, later niet meer."

Wildgroei