Verkiezingsvlog 4 - Jong en in de politiek, waarom zou je?

In Netersel gaat veel goed, maar de kermis kan beter. Daarom heb ik hier ook als ludieke actie een kleine kermis georganiseerd. We maken in de aanloop naar de verkiezingen iedere vrijdag een video waarin we lokale thema's in de dorpen bespreken. We wonen in de gemeente Bladel met zijn allen in een klein landelijk gebied en samen kunnen we ervoor zorgen dat onze dorpen leefbaar blijven. Ik zet me graag in om door goed samen te werken en naar elkaar te luisteren het samenleven hier nog beter te maken.