Verkiezingsvlog 5 - Op bezoek in Nuenen, want dat is een geval apart

VerkiezingenNUENEN - In de gemeente van de aardappeleters en het Van Gogh-kerkje is iets bijzonders aan de hand. Want door een door de provincie gedwongen fusie met Eindhoven mogen ze daar waarschijnlijk over twee jaar wéér naar de stembus. Waarom zou je daar nu nog gaan stemmen?

De provincie Noord-Brabant heeft met lichte dwang besloten dat Nuenen het niet langer zelf kan. Ze worden gedwongen samen te gaan met Eindhoven. Dat betekent niet alleen dat alle inwoners van beide gemeenten binnen twee jaar weer naar de stembus mogen, maar ook dat Nuenen bij het uitgeven van centen op de vingers gekeken wordt door de provincie. Toch zijn volgens burgemeester Maarten Houben de komende verkiezingen belangrijker dan ooit.

Wat speelt er precies in Nuenen?

Het is niet voor niks Nuenen Dwers he. Volgens mij doel jij op de situatie dat de provincie heeft besloten dat zij vinden dat Nuenen opgeheven moet worden en moet fuseren met Eindhoven. En dat is voor een verkiezing een situatie die niet vaak voor komt in Nederland. Maar ja goed, dat is een feit. We hebben een extra verkiezingsitem voor de verkiezingen van 21 maart. Dus tegen twijfelaars zou ik willen zeggen ga toch vooral naar de stembus. Want het is relevanter dan ooit.

Wat kan een stem veranderen aan de situatie in Nuenen?

Naast de bestuurlijke toekomst zijn er nog heel veel onderwerpen in Nuenen die iedere vier jaar weer belangrijk genoeg zijn om voor naar de stembus te gaan. Denk aan het welzijn van mensen, inrichting van de openbare ruimten, veiligheid etc. En het is nog de vraag of en wanneer er vervroegde verkiezingen gaan plaatsvinden. De kans zit er inderdaad in. Maar ook daar gaat de nieuwe gemeenteraad over. Iedereen heeft nu de kans om te bepalen wie er in de gemeenteraad komen.

En de nieuwe raad gaat niet alleen maar de tijd uitzitten tot aan de herindeling?

Nee integendeel. Wij kunnen gewoon doorwerken, er kan gewoon geld uitgegeven worden. Dat is geld van de inwoners van Nuenen. En daar heb je weer een extra argument: je hebt nu de kans om ervoor te zorgen dat jouw stem in de gemeenteraad doorklinkt. Want die gaan over de besteding van al dat geld.