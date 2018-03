Verkiezingsvlog 6 - Hier ben je de baas van de buurt zonder dat je daarom gevraagd hebt

VerkiezingenGRONINGEN - De kritiek op de gemeenteraad is veelgehoord: burgers zijn er maar weinig bij betrokken en ook de opkomst bij lokale verkiezingen daalt gestaag. Kan dat ook anders? In Groningen denken ze van wel. Daar worden voor het eerst burgers geloot in plaats van gekozen.

Volledig scherm Henk Wierenga (links) en Huseen Mahammat (rechts) zijn uitgeloot voor de coöperatieve wijkraad Groningen © Jelle Krekels

Een oude volkswijk waar sociale huurders en moeders met hippe bakfietsen dicht op elkaar wonen. In deze wijk met ruim 11.000 bewoners, leidt het nogal eens tot spanningen en onbegrip. Een band met de lokale politici hebben ze niet, want die staan te ver van ze af, vinden ze. Maar wat als deze twee groepen gezamenlijk over de wijk gaan besturen?

Uitverkoren

In deze wijk kan iedereen uitverkoren zijn om beslissingen te gaan nemen. Dat moet volgens de gemeente Groningen het gat tussen burger en overheid dichten. Eerder deed publicist David van Reybrouck al menig wenkbrauw fronsen met zijn stelling dat loten veel democratischer is dan kiezen. Want door te loten voorkom je dat alleen mensen met geld, diploma’s en connecties het voor het zeggen krijgen.

Daarom worden uit de 11.700 inwoners lukraak mensen uit het basisregistratiesysteem gehaald en gevraagd onderdeel te worden van de coöperatieve wijkraad. Vele zeiden nee, en naar de laatste twee wijkraadsleden wordt nog gezocht. Maar de deelnemers die 'ja' zeiden zijn dolenthousiast terwijl ze voorheen nooit de intentie hadden in een gemeente- of dorpsraad te gaan zitten.

Primeur

De primeur voor de eerste wijkraad met gelote volksvertegenwoordigers gaat naar Groningen. De Oosterparkwijk was vroeger de plek van het voetbalstadion. Van vechtende hooligans. Maar nu is het de plek van parken, diversiteit en misschien wel de bakermat van vernieuwende lokale politiek. Als het aan bewoners Henk Wierenga ligt in elk geval wel. De 63-jarige platprater vond een briefje op de deurmat dat hij uitverkoren was. Het bleef een hele tijd op tafel liggen tot hij besloot mee te doen aan het experiment.

In Zuidoost-Brabant is nog geen enkele gemeente die iets lijkt te zien in het fenomeen. Toch hoopt een van de initiatiefnemers, Frank Brander, dat het experiment ook in andere gemeenten navolging krijgt. ,,Het experiment is voor ons geslaagd als er meer en andere mensen meedoen en er goede beslissingen voor de wijk worden genomen, door de mensen die er wonen."