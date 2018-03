Verkiezingsvlog 8 - Campagnevideo's op de snijtafel

Verkiezingen Zangeres Lenny Kuhr vult ED Kieswijzer bedachtzaam in

19 maart NUENEN - Zangeres Lenny Kuhr vult op verzoek van het ED de Kieswijzer in voor haar eigen gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Ze gaat bedachtzaam te werk. Grote hobbel is de vraag of Nuenen zich moet neerleggen bij fusie met Eindhoven.