Feestgangers naar huis: gekkenhuis op het station

NIJMEGEN - Het is in de nacht van zaterdag op zondag een gekkenhuis in de stationshal van Nijmegen Centraal, als de laatste feestgangers huiswaarts keren. Beschonken bezoekers vrezen voor hun laatste trein, voor de friettent staat het rijendik en ook bij sommige incheckpoortjes is het lang wachten voordat mensen de poortjes door kunnen lopen.

Een meisje barst in tranen uit bij haar vriendinnengroep. Ze is duidelijk onder invloed van alcohol en vraagt zich snikkend af of ze nog wel thuis kan komen. ,,Die trein is gewoon net weg. Wat moeten we nou, dan?’’, vraagt ze zich hardop af. Gelukkig stellen haar vriendinnen haar gerust. Het was pas de voorlaatste trein richting huis.

Joelende menigte

Het is een van de voorbeelden van situaties op het station deze zaterdagnacht. Een joelende menigte, sommige mensen met blikken bier in de hand, loopt rond in de stationshal. Het is dringen in de hal, met duizenden mensen die de trein moeten pakken. Ook voor de incheckpoortjes is het flink dringen geblazen. Voor veel haastige feestvierders gaat het daarom niet snel genoeg. ,,Schiet nou op’’ klinkt het meerdere keren geïrriteerd. Al lijkt het van echte opstootjes niet te komen.

Ook op de Van Schaeck Mathonsingel, de weg naar het station toe, is het een drukte van jewelste. ,,Het lijkt hier wel alsof een topartiest een groot concert heeft gegeven. Moet je die drukte zien’’, merkt een voorbijganger op. Taxichauffeurs en automobilisten toeteren, omdat veel beschonken feestgangers in het midden van de weg lopen. Veel jonge feestgangers lopen schreeuwend over straat. Anderen hebben de grootste lol over 'hun eerste, geweldige avond'. Weer een ander groepje loopt luid zingend naar het station toe.

Extra treinen

Dat het 's nachts nog druk is op het station, is niet gek. Vanwege de Vierdaagsefeesten heeft NS extra treinen ingezet. Zo rijdt de laatste trein van Nijmegen naar Arnhem om 02.30 uur. Die naar Den Bosch gaat zelfs nog om 02.40 uur. Om wachtrijen te voorkomen adviseert NS reizigers al een vervoersbewijs voor de terugreis te kopen bij aankomst in Nijmegen. Ook tipt de vervoersmaatschappij bezoekers hun saldo van de OV-chipkaart op te laden in de strijd tegen wachtrijen.