Rokers bewust van brandgevaar tijdens Vierdaagse

Een korte rondgang op de Wedren in Nijmegen leert dat rokers ervoor zorgen dat hun peuk uit is voordat ze deze weggooien. Het aanhoudende warme weer en het uitblijven van regen, zorgt voor erg droge begroeiing langs de routes. Het brandgevaar is substantieel.

Barbara Castermans (42) uit Noordwijk en haar collega Jurre Reijenga (33) uit Zandvoort staan buiten het feestterrein op de Wedren nog even een sigaret te roken. Catermans: ,,Dat doen we liever hier en niet verderop waar allemaal lopers zijn.'' Net als de andere ondervraagden geven ze aan sowieso niet te roken onder het wandelen. Hooguit steken ze er een op als ze rusten. Het aantal sigaretten dat ze normaliter roken, wordt niet gehaald. Reijenga: ,,We zorgen ervoor dat we de sigaret goed uitmaken. In een leeg blikje of zo.''