Social media gaan los op bizar optreden van stomdronken rockband

Lopen voor zijn overleden vader en uitvallen, dat doet dubbel pijn

11:57 NIJMEGEN - Patrick Kornelis (46) uit Grave zit thuis. En voelt zich al wat beter. ,,Nog wat duizelig." Op de eerste dag van de Vierdaagse belandde hij in Lent in de ambulance en zag hij zijn doel in rook opgaan: de Vierdaagse uitlopen. Voor het goede doel.