Vierdaagse Nijmegen: 44.702 lopers, 44.702 verhalen

Een kwart eeuw geleden haalde Linda van Melis al het nieuws. Als 11-jarige was ze de jongste deelneemster aan de Vierdaagse in Nijmegen. Nu haalt ze weer de krantenkolommen als jongste jubilaris die de tocht voor de 25ste keer aflegt Het wandelvirus heeft de inmiddels 36-jarige Van Melis vroeg te pakken. Op 4-jarige leeftijd wordt ze al lid van de Gemertse wandelvereniging Zuth (zonder uitvallers thuis). Om zich heen ziet ze allemaal familieleden die graag grote afstanden te voet afleggen. Zo heeft haar vader de Vierdaagse maar liefst 43 keer gelopen. ,,Jammer dat papa deze voor mij speciale editie niet meer mee kan maken", aldus Van Melis. ,,Hij zou trots zijn. We gaan er desondanks met z'n allen een mooi feest van maken.”



Van Melis herinnert zich haar eerste bezoeken aan de Vierdaagse nog goed. Ze ging altijd mee met oma, die voor de hele familie kookte. In het jaar dat ze twaalf wordt mag de Gemertse voor het eerst zelf meedoen. ,,Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Bovendien ontmoet je ieder jaar weer nieuwe mensen en dat maakt het zo mooi.”



Van Melis is tegenwoordig voorzitter van de wandelvereniging Zuth. De Gemertse groep telt dit jaar 42 wandelaars die worden verzorgd door zes andere leden. Zuth slaapt voor de 55ste keer in de Bizantijn, een gebouw in de wijk Waterkwartier. ,,Met die mensen daar hebben we een bijzondere band opgebouwd.”