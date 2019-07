Vierdaagse telt dit jaar iets meer uitvallers op eerste dag

Van Lloret tot Nijmegen, feestzan­ger Kafke is overal een dikke hit

19:30 NIJMEGEN - Het begon als lolletje, maar inmiddels is zanger Kafke een fulltime artiest die niet meer weg te denken is van het podium. Met 260 boekingen vorig jaar en zelfs optredens in Albufeira, Lloret de Mar en Barcelona is Kafke - echte naam Kevin Verhoeven - momenteel een van de meest geboekte Nederlandse feestartiesten.