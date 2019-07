Vlemmix loopt met twee kapotte knieën, ‘ik hoorde ze knallen’

Recordhou­der heeft zwabberen­de benen en weet niet of hij het redt

16:16 NIJMEGEN - Hij trilt, heeft naar eigen zeggen ‘zwabberende benen’ en is niet bepaald zeker of hij de eindstreep zal halen. Maar Bert van der Lans heeft maandag zijn startbewijs voor de Vierdaagse opgehaald, in een poging om zijn 72ste Vierdaagsekruisje te halen.