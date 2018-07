Waar moet je heen tijdens de Vierdaagsefeesten?

Zin een festivalsfeer? Vooral aan de randen van het stadscentrum vind je de rustigere stukken van het feest. Zoals Op 't Eiland waarvoor je de Waal over moet via de brug of met een bus. Het is een apart festival met een podium, een restaurant dat 's avonds danstent wordt, een theater, foodtrucks en een kleine kermis. Je kunt er zelfs zwemmen.

Volledig scherm De Kaaij. © Eveline van Elk De Kaaij onder de Waalbrug is eveneens een minifestival met podium en terrassen. De Ramblas, de boulevard tussen station en Keizer Karelplein, is de kleinschalige entree voor degenen die vanaf het station de stad ingaan. Verder kun je naar de SMKMRKT, een lang lint van eettentjes met terrasjes aan de westelijke Waalkade. Ook het Kronenburgerpark is zo groot dat je er liggend in het gras naar de muziek kunt luisteren.

De interessante podiumacts

Op de Vierdaagsefeesten vind je podiumacts waarvoor je de rest van het jaar naar het theater moet. Voor de concerten in de Stevenskerk betaal je entree maar de rest is gratis. Popliefhebbers vlooien het programma van het Valkhof Festival door want daar kom je vaak interessante bands tegen uit binnen- en buitenland. Sommige acts blijven voor fijnproevers, andere kom je over een paar jaar op grote festivals tegen. Van funk tot rock en van hiphop tot bluegrass. Andere plekken voor bijzondere muziek zijn het Otispark (jazz en soul), Mariënburgplein (popmuziek, vaak regionaal), Hennes Latin Stage (Cubaans en Caribisch). Op 't Eiland biedt behalve interessante concerten ook theatervoorstellingen.

Volledig scherm Otis Park Festival. © Gerard Verschooten

De feestpleinen

Dan zijn er de pleinen waar het druk en gezellig is. Zoals Matrixx live aan de kade waar publiekstrekkers als Maan, de Snollebollekes en Lange Frans komen, het Molenplein met acts als Brainpower en Diggi Dex of Plein 44 waar op het grote podium onder meer Navarone, Enge buren en Kees de Hondt staan. Op de Grote Markt en het Koningsplein vind je vooral amusementsorkesten. Het Faberplein en het Hertogplein zijn de ultieme meezingpleinen met acts als Koos Alberts en Ronnie Ruysdael, Bennie Solo en Udo Alpfenkreuzer.

Dance en dansen

Zeven dagen dance in het Hunnerpark, vanaf 19.00 is het elke dag feest. Twee podia, een line up van minstens dertig acts. Met rappers als Lil Kleine, JeBroer en BOEF en dj's als Paul Elstak en Puinhoop Kollektiv.

Een heel andere dansplek vind je bij Hennes Latin Stage naast de Waalbrug. Op een oude botsautovloer wagen honderden zich aan salsa en andere Latijns-Amerikaanse genres. Op het podium staan orkesten uit binnen- en buitenland.

Volledig scherm Drukte in het Hunnerpark. © Gerard Verschooten Gewoon lekker de dansvloer op kan verder in Club de Ville bij Op 't Eiland. Speciale aanrader voor veertigers: de Swingavond op donderdag waar dj's van de voormalige danstent De Swing draaien. Verder zijn er de hele week in de Lindenberg dansfeesten, net als bij café Vanouds.

Leuk voor kinderen

Op verschillende plekken is speciale kinderprogrammering zoals Op 't Eiland, daar zijn kindershows, kermisattracties en knutselsessies. Café Vanouds heeft overdag een Kidsclub en De Kaaij een circusspeeltuin. De bibliotheek heeft op het Mariënburgplein theatervoorstellingen en voorleessessies geregeld.

Voor de meeste kinderen zijn de Vierdaagsefeesten hoe dan ook leuk. Er is veel te zien en de stad staat vol met kraampjes waar lekkere hapjes worden verkocht.

Een aanrader voor stoere tieners: abseilen van de Stevenstoren. Dat is niet gratis maar wel een spannende ervaring voor iedere durfal vanaf 14 jaar.

Volledig scherm De opbouw voor festival Op 't Eiland is in volle gang. © Paul Rapp

