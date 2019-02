Aanvoerster Aline Zeler gaat beloftenteam PSV-vrouwen onder haar hoede nemen

VIDEO Sander Luiten (trainer PSV Vrouwen): ‘We hebben een goede winter­break gehad’

1 februari De voetbalvrouwen van PSV hervatten vrijdagavond de competitie tegen PEC Zwolle (19.30 uur, De Herdgang). Koploper PSV is al verzekerd van deelname aan de kampioenspoule, tegenstander PEC is nog volop in de strijd met vv alkmaar en sc Heerenveen om het laatste ticket.