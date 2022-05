Amber Verspaget uit Best gaat aan de slag bij Feyenoord

Verspaget begon bij de amateurs van Wilhelmina Boys, uit Best. Via CTO Eindhoven maakte ze in 2016 de stap naar Achilles’29. Twee jaar later werd ADO Den Haag haar nieuwe club. Na vier seizoenen verruilt de Hofstad dus voor Rotterdam. Daar treft ze nog iemand uit Best: Jacintha Weimar speelt ook voor Feyenoord. Zij tekende onlangs bij.