Aniek Nouwen uit Deurne over kwartfinale, blessure en de bondscoach: 'Hij wil het voor iedereen goed doen, wat niet altijd kan’

Het publiek op de tribunes van Bramall Lane hield de adem in toen Aniek Nouwen in de eerste wedstrijd tegen Zweden met een dubbelgeklapte enkel naar de grond ging. Ondersteund door een teamarts en de fysio had ze huilend het veld in Sheffield verlaten. ,,Ik dacht: nu is het klaar”, zegt ze. ,,Het deed zoveel pijn, dat had ik nog niet eerder gehad.” In het ziekenhuis bleek er schade te zijn aan de enkelbanden, maar het vooruitzicht was goed genoeg om bij de selectie te kunnen blijven.