Champions League vrouwen: Bayern München ontsnapt tegen Benfica, Zweeds kampioen Rosengård kan niet stunten tegen Barcelona

De Somerense trainster Renée Slegers werd afgelopen weekeinde met FC Rosengård voor het tweede jaar op rij kampioen van de Zweedse competitie. Donderdag kwam in de Champions League Europese grootmacht FC Barcelona op bezoek in Malmö: 1-4.

Het betekende de tweede nederlaag voor Slegers en co in groep D. Voor Barcelona scoorden Aitana Bonmati en Mariona Caldentey ieder twee keer. Op slag van rust vond voor Rosengård Olivia Holdt het doel.

De andere wedstrijd in deze poule kende een spannende ontknoping. In de extra tijd schoot Georgia Stanway Bayern München voorbij Benfica: 2-3. De Portugese thuisploeg, die in de voorrondes de Nederlandse kampioen FC Twente al elimineerde, kwam op 2-0 via Nycole Raysla en Cloé Lacasse. Maximiliane Rall verkleinde de achterstand en de Engelse Stanway kroonde zich met twee doelpunten, waarvan eentje op z'n Duits in de 98ste minuut, tot matchwinnaar. Net voor het ingaan van de blessuretijd stopte Bayern-keepster Maria-Luisa Grohs een strafschop van Ana Vitória.

Het betekent dat Bayern München en FC Barcelona met zes punten uit twee duels aan kop gaan. De nummers één en twee van iedere groep overwinteren in de Champions League en gaan in 2023 via knock-outwedstrijden uitmaken wie de finale begin juni in het Philips Stadion in Eindhoven spelen.

Volledig scherm Georgia Stanway schiet Bayern München voorbij Benfica. © Pedro Nunes/REUTERS

Titelhouder Olympique Lyon herstelde zich donderdag in groep C niet van de zeperd tegen Arsenal. In Turijn werd het tegen Juventus 1-1. Lindsey Horan bracht de Franse kampioen nog wel op voorsprong, maar een eigen doelpunt van Melvine Malard zorgde ervoor dat Olympique Lyon, met Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola in de basis, op een punt bleef steken tegen de kampioen van Italië. Bij Juventus keerde Lineth Beerensteyn terug in het elftal.

Arsenal gaat met het volle pond aan de leiding in deze poule. Donderdag won de Londense topclub met 3-1 van FC Zürich. Jordan Nobbs tekende voor de openingstreffer en Lina Hurtig, in de zomer overgekomen van Juventus, was tweemaal trefzeker. Seraina Piubel scoorde voor de Zwitsers. Bij Arsenal stond Vivianne Miedema weer in de spits.

Volledig scherm Juventus jubelt na de 1-1 tegen Olympique Lyon. © Massimo Pinca/REUTERS

In groep B staan VfL Wolfsburg en AS Roma er met ieder zes punten riant voor. In Tsjechië werd het woensdag 0-2 voor Wolfsburg tegen Slavia Praag. Voor de Duitse topclub scoorden Jule Brand en Ewa Pajor. Jill Roord en Dominique Janssen mochten starten van trainer Tommy Stroot, Lynn Wilms viel in. AS Roma deed in een doelpuntrijk laatste kwartier goede zaken door een 2-0 achterstand op St. Pölten om te draaien in een 3-4 overwinning. Elena Linari, Valentina Giacinti, Manuela Giugliano en Paloma Lázaro maakten de Italiaanse doelpunten. De Oostenrijkse thuisclub kwam via Jasmin Eder en Rita Schumacher voor, de goal van Maria Mikolajova kwam te laat.

Zes punten heeft in groep A ook Engels kampioen Chelsea, dat geen kind had aan Vllaznia uit Albanië: 8-0 in Londen. Sam Kerr maakte er vier en Pernille Harder drie. Ook Katerina Svitkova scoorde nog voor Chelsea, waar Aniek Nouwen de hele wedstrijd op de bank bleef. Real Madrid en Paris Saint-Germain kwamen in de Spaanse hoofdstad niet tot scoren: 0-0. Lieke Martens stond bij PSG in de spits, Jackie Groenen speelde op het middenveld.