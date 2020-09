Coach Sander Luiten heeft wat te kiezen bij PSV Vrouwen

De complete groep ging uit voorzorg in quarantaine. ,,Ineens is het team gedifferentieerd. Een deel is besmet, met en zonder klachten. Sommige meiden zijn er flink ziek van geweest, vergelijkbaar met een goede griep. Degenen met klachten mochten ook niet individueel sporten. We zijn gefaseerd in kleine groepjes weer opgestart. Dan is het afwachten hoe iedereen er fysiek en mentaal voor staat. Maar dat is gelukkig hartstikke goed”, zegt Luiten aan de rand van het trainingsveld op PSV Campus De Herdgang.