Coach Sandra Swinkels gaat FC Eindhoven Vrouwen na vier jaar verlaten

Onder Swinkels maakte het vrouwenvoetbal binnen FC Eindhoven een flinke ontwikkeling door. Na haar komst in 2018 werd er flink aan de weg getimmerd. In het seizoen 2016-2017 was er na een rumoerig seizoen ternauwernood rechtstreeks klassenbehoud in de topklasse. Het eerste seizoen stond vooral in het teken van bouwen aan een selectie en structuur binnen de groep. Het resulteerde in een prima vijfde plaats en promotie via de nacompetitie voor het tweede team naar de hoofdklasse. Daarna volgde een uiterst succesvol seizoen welke door corona voortijdig beëindigd werd. Op dat moment stond FCE met nog zes wedstrijden te gaan, op een gedeelte eerste plaats samen met topfavoriet Saestum. Ook het afgelopen jaar streed FC Eindhoven om de bovenste plaatsen.

Deze voetbaljaargang gaat het prima aan de Velddoornweg. De blauwwitten nemen een tweede plaats in wederom achter het Zeisterse Saestum. FC Eindhoven Vrouwen is, naast Saestum en Wartburgia een van de drie clubs in Nederland waarbij het eerste en tweede vrouwenteam in de hoogste amateurklassen actief zijn.

Binnen de vereniging FC Eindhoven is er veel gaande. Er staat een intensieve samenwerking voor de deur tussen de amateurtak van FC Eindhoven, FC Eindhoven Betaald Voetbal en FC Eindhoven Futsal. Hierbij vormt het vrouwenvoetbal een belangrijk speerpunt.

Swinkels neemt met een goed gevoel afscheid: ,,Op de achtergrond zijn er hele mooie ontwikkelingen gaande, voor mij als hoofdtrainer was het verder door ontwikkelen van de organisatie en de structuur van het prestatieve vrouwen en meidenvoetbal niet meer te combineren met het hoofdtrainerschap,”

De selectie had graag met de Somerse coach door willen gaan. Swinkels: ,,Voor de selectie is het ook goed dat er weer nieuwe invloeden van buitenaf komen. Het is een fantastische groep om mee te werken. We zijn druk bezig om te kijken of ik betrokken kan blijven in een andere functie als technisch manager. Op de achtergrond hebben we gesprekken met potentiële trainers lopen. Geïnteresseerde trainers mogen zich uiteraard ook nog altijd melden.”