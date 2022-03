Competitie gaat lastig verhaal worden voor PSV: ‘Maar als je dit shirt draagt, moet je er tot aan het einde in blijven geloven’

Het gat met koploper Ajax is gegroeid naar acht punten en dat met FC Twente naar zeven. ,,Dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden, is helder. We kunnen ons in de komende acht wedstrijden niks meer permitteren en hebben het niet meer in eigen hand. Maar weet je: niets is onmogelijk, ook al moeten er wel erg gekke dingen gebeuren.”