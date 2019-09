Corina Luijks leeft als voetbalprof in Italië: ‘Soms moet ik daar even bij stilstaan en van genieten’

Bari degradeerde uit de Serie A, aanvalster Corina Luijks was transfervrij en kon op zoek naar een nieuw avontuur. ,,Er was wat interesse van andere clubs, maar een absolute droomclub zat daar niet tussen. Toen werd bekend dat twee ploegen zich hadden teruggetrokken uit de competitie. Daardoor kregen de twee degradanten de mogelijkheid om er in te blijven. Vanaf het moment dat bekend werd dat Bari opnieuw in de Serie A uit zou komen, was het voor mij duidelijk. Ik vond dat ik nog niet uitgeleerd was, daarom heb ik ervoor gekozen om nog minimaal een half seizoen voor Bari te spelen”, licht ze haar keuze toe.