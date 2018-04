CTO Zuid verlaat bekertoernooi met opgeheven hoofd

,,We speelden als team wel gedisciplineerd, maar maakten het ons met het spelen van vooral lange ballen erg lastig. Dat was niet nodig", vond aanvoerster en ook kilometervreter Eva van Deursen (19). Ze was vaak in felle strijd om de bal op het middenveld te vinden.

,,Na rust durfden we meer te voetballen, was de uitvoering beter en hielden we het vertrouwen. Dat leverde al snel de 2-1 van invalster Isa van der Linden op. We hadden nog vrij lang tijd voor de gelijkmaker, maar helaas viel die treffer niet."