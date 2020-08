Daniëlle van de Donk kan niet wachten op CL-herstart: ‘Ik voel me net een klein kind’

,,Supertof dat het doorgaat’’, zegt Daniëlle van de Donk, voor wie het de eerste deelname is aan de Champions League, vanuit Valkenswaard. ,,Dit is het belangrijkste toernooi op clubniveau. De opzet is nu anders vanwege corona, maar ze hebben gekeken naar veiligheid en dat is het belangrijkste. En misschien is het wel in ons voordeel. We moeten nu in één wedstrijd volle bak knallen.’’