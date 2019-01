Daniëlle van de Donk wil de zomer van 2019 oranje kleuren: ‘Ik kijk ontzettend uit naar het WK’

Loting om 18.00 uur WK 2019: wie worden de tegenstan­ders van de Oranjevrou­wen?

8 december Vanavond om 19.00 uur weten de voetbalsters van Oranje welke drie landen zij volgend jaar tijdens het WK in Frankrijk treffen in de poulefase. Omdat de ploeg van Sarina Wiegman, die aanwezig is bij de loting, in pot 2 is ingedeeld treft het één hoger geklasseerde tegenstander.