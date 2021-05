Dankzij scherpe Smits omzeilt PSV lastige klip ADO Den Haag

PSV etaleerde in de Hofstad nog geen grootse kampioensvorm, maar de ploeg van coach Rick de Rooij boekte wel een belangrijke uitzege. Op bezoek bij ADO heeft PSV het vaak meer dan lastig en die klip werd dus met dank aan Smits vakkundig omzeild. Drie belangrijke punten in de eredivisie kampioenspoule gingen mee naar Eindhoven.

PSV nam in de 26ste minuut de leiding in het Cars Jeans Stadion. Smits volleyde een afgemeten voorzet van Esmee Brugts mooi binnen: 0-1. Dat was ook de ruststand. De spits van PSV besliste in de tweede helft het duel. Eén-op-één met ADO-keepster Barbara Lorsheyd schoof ze de bal beheerst binnen. Het was goal nummer 46 van de all-time topscorer van PSV. De Eindhovense vrouwen blijven door deze overwinning in het spoor van FC Twente.