Daverende stunt meiden CTO Zuid; koploper eredivisie FC Twente uitgeschakeld

Gelijkwaardig

In de reguliere speeltijd van 90 minuten (CTO speelt in de jongens vierde divisie normaal 80 minuten) was de eindstand 1-1. Dana Foederer had in de blessuretijd van de eerste helft met een machtig schot de lat getroffen. De rebound was een prooi voor Romeé Leuchter, 1-0. Gedurende het eerste speldeel was CTO zeker gelijkwaardig aan de eredivisionist.