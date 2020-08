De selectie van PSV Vrouwen onder de loep: ‘Het niveau is overall al veel hoger’

De transferzomer gonst nog na bij PSV Vrouwen. Dat PSV Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg terug naar Nederland haalde, kon op de nodige attentie rekenen. Dankzij de Geldropse Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal bij PSV, trainen nu ook attractieve voetbalsters als Kyah Simon, Georgina Carreras en Ellie Jean op De Herdgang. Het maakt van PSV de favoriet in de eredivisie voor vrouwen. ,,Speelsters uit Nederland en het buitenland, een combinatie van ervaring en talent. We hebben het allemaal en iedere positie is dubbel bezet. Overall is het niveau op de training al veel hoger en er zit nog zoveel rek in deze groep. Dit is een mooi startpunt”, zegt Doreleijers.