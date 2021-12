Desiree van Lunteren is overal te vinden bij PSV: ‘Ik probeer overal te helpen’

PSV - ADO was weer een wedstrijd die vanwege de lockdown niet in het Philips Stadion maar achter gesloten deuren op PSV Campus De Herdgang werd afgewerkt. Dat de voetbalsters van de thuisploeg elkaar positief coachten, was daarom goed te horen. ‘Klasse Dees’ schalde het vaakst over het lastig bespeelbare veld. Desiree van Lunteren had het gisteren op haar heupen. Zoals de oud-international haar ploeg de laatste weken vaker bij de hand neemt.