Drie prijzen Aniek Nouwen in eerste seizoen bij Chelsea: ‘Heel vet om zo’n finale op Wembley mee te maken’

Het is een paar uur na de wedstrijd tegen Manchester City, die Sam Kerr deze zondag in de verlenging besliste: 3-2. De gewonnen beker is al door de tunnel van Wembley gekomen, net als een stel pizzadozen. De 49.094 toeschouwers zijn al lang en breed naar huis als eindelijk ook de speelsters van Chelsea volgen. ,,We hebben alvast een feestje gevierd”, verontschuldigt Aniek Nouwen zich. ,,En daar gaan we zo nog wel even mee verder. Ik ben superblij. Vorig jaar heb ik na vijf seizoenen eindelijk mijn eerste prijs gepakt met PSV en nu heb ik er in mijn eerste seizoen bij Chelsea gewoon al drie op zak. Als het zo doorgaat ben ik helemaal happy.”