Droom keepster Van Nuland (23) komt uit: ‘Ieder meisje wil tegen Barcelona en Real Madrid spelen’

Hoe heb je in vier wedstrijden deze transfer afgedwongen?

,,Ik speelde sinds januari al op Tenerife. Tijdens een wedstrijd waren er scouts op de tribune. Als je op het tweede niveau in Spanje speelt, weet je wel dat er op je gelet wordt. Ik had wel het idee dat ik goede wedstrijden had gekeept. Dat ik na vier wedstrijden al een overstap kon maken, had ik echter niet verwacht.''