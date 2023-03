Eerst het veld sneeuwvrij maken, daarna gelijkspelen in topper: weg naar de titel ligt open voor FC Eindhoven Vrouwen

Het moraal binnen de ploeg van Veltrop is ongekend. Vooraf aan de wedstrijd tegen de nummer twee van de ranglijst hielp zijn ploeg samen met de terreinbeheerders van Saestum vrolijk mee om het veld sneeuwvrij te maken. Die instelling is een onvoorwaardelijke voorwaarde waarmee de blauw-witten dit seizoen al zo vaak de winst over de streep trok. Een overwinning zat er ditmaal niet in. Lange tijd keek FCE tegen een achterstand aan die in het laatste kwartier alsnog deels werd weggepoetst.