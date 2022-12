Eerste Europese puntverlies Chelsea en Barcelona, Miedema matchwinnaar voor Arsenal

CHAMPIONS LEAGUE VROUWENNog geen enkel team is al zeker van overwintering in de Champions League voor vrouwen, met dit seizoen de finale in Eindhoven. Alle zestien ploegen leden al een keer puntverlies. Zo wonnen Chelsea en FC Barcelona deze week niet. Het overzicht van speelronde 4.

Groep A

Met het gelijkspel in Madrid (1-1) deed toch vooral Chelsea goede zaken met het oog op Europese overwintering. Real, dat nu lijkt afgeslagen, zal nog voorbij PSG moeten. Donderdag kwam Real Madrid op voorsprong: Caroline Weir onderschepte de bal na een opbouwende trap van keepster Ann-Katrin Berger en schoof ’m in het lege doel. Ook Chelsea kwam goedkoop aan een doelpunt: een eigen goal van Maria Isabel Rodriguez.

Paris Saint-Germain scoorde donderdag vier keer in Albanië tegen Vllaznia. Kadidiatou Diani opende de score vanaf de penaltystip en vond het doel voor rust nog een keer. In de tweede helft maakten Ramona Bachmann en Magnaba Koné Folquet de Franse doelpunten. Lieke Martens, goed voor twee assists, en Jackie Groenen startten voor de club uit Parijs.

Stand: 1. Chelsea 4-10, 2. Paris Saint-Germain 4-7, 3. Real Madrid 4-5, 4. Vllaznia 4-0.

Volledig scherm Ewa Pajor heeft dit seizoen in vier Champions Leagueduels voor Wolfsburg al zes keer gescoord. © Reuters

Groep B

VfL Wolfsburg heeft alleen de leiding genomen in poule B. De doelpuntrijke topper tegen AS Roma eindigde in Duitsland in 4-2. Voor Wolfsburg, met het Nederlandse drietal Lynn Wilms, Dominique Janssen en Jill Roord in de basis, scoorden Ewa Pajor (2), Sveindis Jane Jóndsdóttir en Lena Lattwein. Namen de Italiaanse bezoeksters waren Andressa Alves en Sophie Romá Haug trefzeker. Roord viel al snel uit met een enkelblessure.

Voor Roma heeft de nederlaag niet direct grote gevolgen. Groepsgenoten St. Pölten en Slavia Praag speelden in Oostenrijk met 1-1 gelijk. Kristyna Ruzickova zette de nog puntloze Tsjechen op voorsprong. Mateja Zver zorgde er vervolgens voor dat St. Pölten nog een sprankje hoop mag houden op een stunt in deze groep.

Stand: 1. VfL Wolfsburg 4-10, 2. AS Roma 4-7, 3. SKN St. Pölten 4-4, 4. Slavia Praag 4-1.

Volledig scherm Vivianne Miedema was de matchwinnaar bij Arsenal - Juventus. © Action Images via Reuters

Groep C

Dankzij een goal van Vivianne Miedema behield Arsenal de koppositie in groep C. Woensdag werd Juventus in Londen met 1-0 geklopt. Lineth Beerensteyn speelde de hele wedstrijd voor de Italiaanse ploeg uit Turijn.

Titelhouder Olympique Lyon had geen kind aan FC Zürich. De doelpunten werden in Frankrijk gemaakt door Lindsey Horan, Melvine Malard (2) en Delphine Cascarino. Na het tweeluik met de Zwitserse kampioen staat OL wel weer op een kwalificatiepositie voor de knock-outfase, maar gelopen is de race in poule C nog allerminst. Bij Olympique Lyon is Damaris Egurrola terug van een blessure, zij begon woensdag centraal op het middenveld in de basis. Daniëlle van de Donk moest het doen met een invalbeurt.

Stand: 1. Arsenal 4-10, 2. Olympique Lyon 4-7, 3. Juventus 4-5, 4. FC Zürich 4-0.

Volledig scherm Lea Schüller maakt de bevrijdende derde goal voor Bayern München tegen Barcelona © REUTERS

Groep D

Bayern München verraste met een duidelijke zege op Barcelona. Een kickstart zorgde voor een 2-0 tussenstand na tien minuten spelen. Klara Bühl en Lina Magull scoorden. Op het uur maakte Lea Schüller er 3-0 van. Geyse Ferreira deed nog wat terug namens de CL-winnaar van het seizoen 2020-2021. De Spaanse vrouwen blijven op basis van het doelsaldo (plus dertien om plus één) wel de Duitse voetbalsters voor.

Benfica blijft met een tweede zege op Rosengård in het spoor van Barcelona en Bayern München. In Zweden werd het 1-3. De thuisploeg van trainster Renée Slegers kwam na een half uur spelen via Olivia Schough nog wel op voorsprong. Twee doelpunten van Cloé Lacasse zorgden ervoor dat de Portugese bezoeksters toch met een voorsprong de kleedkamer ingingen voor de rust. Vlak na de onderbreking tekende Nycole Raysla voor de derde treffer van Benfica.

Stand: 1. Barcelona 4-9, 2. Bayern München 4-9, 3. Benfica 4-6, 4. Rosengård 4-0.