Eerste puntverlies PSV Vrouwen

LB07 van Renée Slegers gaat fuseren met Malmö FF

13 september IF Limhamn Bunkeflo 07, de club waar de Somerense Renée Slegers trainster is van het eerste vrouwenteam dat uitkomt in de Zweedse Damallsvenskan, gaat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari verder onder de vlag van Malmö FF.