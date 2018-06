Eindhovense keepster Angela Christ stopt: 'Zuur dat ik met PSV geen prijs heb gepakt'

De Eindhovense Angela Christ zet een punt achter haar keeperscarrière. Christ (29) verdedigde het doel van PSV sinds de oprichting van de vrouwentak in de zomer van 2012 en kwam in die periode tot 153 wedstrijden.

,,Ik had liever anders afgesloten, daar had ik wel op gehoopt ja", vertelde de PSV-doelvrouw in Spakenburg na de met 3-1 verloren bekerfinale tegen Ajax. Ze hing haar afscheid bewust niet aan de grote klok. ,,Ik wilde alle focus op de finale houden. Die winnen was mijn doel en het doel van het team. Daar moest alles voor wijken. Het is heel zuur dat ik nu met PSV geen prijs heb gepakt. "

Al vanaf haar veertiende is Christ actief op het hoogste niveau in Nederland, voor achtereenvolgens ODC, Saestum (waarmee ze twee keer landskampioen werd) en na de invoering van de eredivisie voor FC Utrecht (bekerwinst in 2010) en de laatste zes jaar dus PSV. Christ komt voort uit de jeugd van LEW. Ze kwam tot 17 interlands voor het Nederlands elftal en was er als reservekeepster bij toen Oranje in de zomer van 2017 Europees kampioen werd in eigen land. ,,Ik ben er heel trots op dat ik een mooie carrière heb gehad. Je droomt ervan om het oranjeshirt aan te hebben, je droomt ervan om bij een club als PSV te spelen. Dat is waar mogen worden voor mij, mijn dank is groot daarvoor. In topsport leer je sowieso veel dus dat neem ik mee in de rest van mijn leven."

Christ maakt nu meer de keuze voor privé en werk en minder voor voetbal. Ze gaat wel een andere rol krijgen bij de selectie van PSV. ,,Ik blijf dus wel betrokken. Het heeft wel wat tijd gekost, zo'n keuze maak je niet zomaar. Je weegt dingen tegen elkaar af en gaat af op je gevoel. Het is alles bij elkaar. Het is en blijf moeilijk, maar ik denk dat het op dit moment de juiste keuze is."

Naast Christ vertrekt er nog een elftal aan speelsters bij PSV. De Reuselse Maureen Sanders (20) had bijgetekend, maar de back stopt alsnog met voetballen omdat ze het niet met haar werk kan combineren. Ook het nog een jaar doorlopende contract van Samantha Witteman wordt ontbonden. De 24-jarige Amerikaanse kwam in de winterstop bij PSV en bleek op de flank een regelrechte versterking, maar een rugblessure noopt ook haar tot stoppen. Haar landgenote Kim DeCesare (26) keert na één seizoen eveneens terug naar de Verenigde Staten. De spits maakte indruk in Eindhoven tot een beenbreuk haar lang aan de kant hield.

Ook de toekomst van de verdedigsters Kim Mourmans (23) en Lucie Akkerman (21) ligt niet in Eindhoven. Mourmans kampte de laatste jaren veel met blessures. Akkerman stond zaterdag in de basis tijdens de bekerfinale, wat ook gold voor de vertrekkers Christ, Sanders , Witteman, Vanity Lewerissa en Zsófia Rácz terwijl Kirsten Koopmans en Vanessa Susanna invielen. Het geeft maar aan dat PSV komende zomer een metamorfose ondergaat. De optie voor een extra jaar in de contracten van de Oirschotse Pleun Raaijmakers en Grieks international Sofia Nati werd door PSV wel gelicht, wat het totaal nu op achttien contractspeelsters brengt. Er zullen kortom nog enkele voetbalsters aangetrokken gaan worden.

