Engelse clubs kloppen Franse teams in Champions League bij de vrouwen

Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase van de UEFA Women’s Champions League sloegen de Engelse clubs verrassend toe in Frankrijk. Chelsea was donderdagavond met 0-1 te sterk voor Paris Saint-Germain. Een dag eerder droogde Arsenal titelhouder Olympique Lyon af met 1-5.

En dan begon sterspeelster Vivianne Miedema bij Arsenal ook nog eens op de bank. Bij Olympique Lyon startte Daniëlle van de Donk in de basis en viel Damaris Egurrola in. Voor de Londense club scoorden Caitlin Foord en Beth Mead ieder twee keer en ook nog Frida Maanum. Melvine Malard deed wat terug namens de overklaste regerend kampioen. Juventus won het andere duel in groep C met 0-2 bij FC Zürich dankzij goals van Valentina Cernoia en Barbara Bonansea in de tweede helft.

Bij de andere Franse topclub Paris Saint-Germain had Jackie Groenen een basisplaats. Lieke Martens zat niet in de wedstrijdselectie. Bij Engels kampioen Chelsea, dat won door een goal van Millie Bright, kwam Aniek Nouwen niet in actie. Real Madrid versloeg in deze groep A in Albanië Vllaznia met 0-2. De goals kwamen na rust van Esther González en Olga Carmona.

Roord trefzeker voor winnend Wolfsburg

Jill Roord scoorde vlak voor tijd de 4-0 voor haar Duitse club VfL Wolfsburg tegen het Oostenrijkse St. Pölten. Ook Dominique Janssen en Lynn Wilms verschenen aan de aftrap. Binnen een kwartier had Eva Pajor er al twee inliggen. Lena Lattwein maakte de derde. Winst was er in groep B ook voor AS Roma, dat met 1-0 te sterk was voor Slavia Praag. Na iets meer dan een uur spelen maakte Valentina Giacinti de winnende in Italië.

In groep D walste FC Barcelona met 9-0 over Benfica heen, dat in de voorronde nog FC Twente had uitgeschakeld. Patricia Guijarro zette in de eerste minuut de toon en daarna scoorden Aitana Bonmati, Asisat Oshoala (2x), Mariona Caldentey, Ana-Maria Crnogorcevic, Geyse Ferreira (2x) en Claudia Pina voor de Spaanse grootmacht. Bayern München versloeg het door Renée Slegers getrainde FC Rosengård met 2-1. De Zweedse club uit Malmö kwam via Loreta Kullashi op voorsprong. Voor rust maakte Carolin Simon gelijk en Linda Dallmann tekende in de tweede helft voor de beslissende Duitse treffer.

Volgende week, op woensdag 26 en donderdag 27 oktober, is speelronde twee. De finale vindt begin juni plaats in het Philips Stadion in Eindhoven.