Esmee Brugts ook als controleur uitblinkster bij PSV: ‘Ik speel het liefst met de bal aan mijn voeten’

Esmee Brugts was zondagmiddag als centrale speelster de uitblinkster bij PSV tegen Ajax (0-0). Niet voor niets werd ze afgelopen week opgenomen in de NXGN 2022-lijst van de twintig grootste wonderkids ter wereld volgens Goal.com.

PSV-trainer Rick de Rooij probeerde het tegen Ajax eens met Brugts als controlerende middenveldster op de nummer 6-positie. ,,Een leuk en interessant plan”, noemde de 18-jarige creatieveling het zelf. ,,Ik speel het liefst met de bal aan mijn voeten. Als ik daarvoor iets lager moet staan om de bal op te halen, is het ook goed. Al was het zeker even wennen, ook omdat Ajax het ons lastig maakte door het goed vast te zetten. Dus we kunnen het de volgende keer beter uitvoeren.”

Quote Als ik voor mijn rendement wil gaan, moet ik op tien staan Esmee Brugts (18), voetbalster PSV

Brugts begon haar carrière als linksbuiten en bleek nog beter op als ‘tien’ uit de voeten te kunnen. Tegen Ajax verhuisde ze tijdens de wedstrijd naar achteren. ,,Dan moet ik het spel verdelen. Minder de meters naar voren maken, echt in posities blijven. Dus als ik voor mijn rendement wil gaan, moet ik op tien staan.”

Steepasses niet op waarde geschat

Dat laatste is niet helemaal waar. Als de snelle Naomi Pattiwael haar steekpasses op waarde had geschat, waren er wel een paar assists op haar conto bijgeschreven. ,,Jammer”, zo zei Brugts. ,,Wat we meenemen naar de bekerfinale is dat wij tegen Ajax ook kansen kunnen creëren. Als wij die afmaken, dan win je gewoon.” Hoewel, PSV-keepster Sari van Veenendaal onderscheidde zich ook met een aantal fraaie reddingen.

Op 18 april staan PSV en Ajax weer tegenover elkaar in het Goffertstadion in Nijmegen. Aan de generale hield PSV het beste gevoel over. Vorig jaar verspeelde PSV namelijk de titel op Sportcomplex De Toekomst en eerder dit seizoen kreeg het er met 5-1 een flink pak op de broek. Zondag leed Ajax duur puntverlies in de titelstrijd, terwijl PSV in de eredivisie nu ook Feyenoord voor zich moet dulden. Brugts: ,,Voor ons is het wel zaak om derde te worden. We zijn nog steeds een topclub en dat willen we ook laten zien.”