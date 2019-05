FC Eindhoven Vrouwen in slotfase onderuit bij kampioen

FCE was een van de twee ploegen die de ongeslagen titelhouder dit seizoen twee punten afhandig maakte. Op 13 oktober vorig jaar speelden beide ploegen op het Eindhovense sportpark aan de Velddoornweg 2-2 gelijk. Bijna was dat de formatie van coach Sandra Swinkels ditmaal weer gelukt. Tot één minuut voor tijd stond er in Ede een 1-1 stand op het scorebord.